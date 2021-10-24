«عبدالغفار» يوجه باستمرار متابعة تطعيم عناصر المنظومة التعليمية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وجه المجلس الشُكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كل عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءًا من 1 نوفمبر، مشددًا على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم،على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

كما وجه المجلس الشكر للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، على جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة، مُتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأهدى له درع المجلس الأعلى للجامعات.