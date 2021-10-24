كيف تعامل أفراد العائلة المالكة البريطانية مع الوعكة الصحية لإليزابيث؟

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المحيطين بالملكة اليزابيث الثانية، طالبوها بالتقاعد والراحة بعد دخولها المستشفى مؤخرًا.

وتابعت أن العديد من الأشخاص عبر موقع تويتر عبروا عن مخاوفهم بشأن الملكة بعد حالتها الصحية الأخيرة.

وطالبها الجمهور بالتقاعد والاعتذار عن واجباتها الملكية حتى لا تتعرض لمثل هذه الوعكة مرة اخرى.

وقال الخبير الملكي هوجو فيكرز إن القصر يجب أن يكون "حذرا" مع الملكة التي بدأت علامات الاعياء والتعب تظهر عليها بسبب المجهود الشاق.

وتابع: "دعونا نأمل أن تحصل الملكة على قسط من الراحة."

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أنه تم إدخال الملكة إلى المستشفى يوم الأربعاء لقضاء ليلة واحدة، وهي الأولى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وتابعت أن هذا الأمر جاء بعد أن أُجبرت على إلغاء رحلة إلى أيرلندا الشمالية، ونصحها الأطباء بالراحة لبضعة أيام بدلاً من ذلك.

وأشارت إلى أن الملكة الملكة البالغة من العمر 95 عامًا شوهدت، الثلاثاء الماضي وهي تستخدم عصا للمشي أثناء حضورها قداسًا في كنيسة وستمنستر، للاحتفال بالذكرى المئوية للفيلق البريطاني.

وأضافت أن الملكة سلكت طريقًا أقصر إلى الدير، ووصلت عبر مدخل ساحة الشاعر بدلاً من الباب الغربي العظيم، وتعد هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها الملكة تستخدم عصا منذ عشرين عامًا.

وأوضحت أنه مع ذلك، يُعتقد أن قرار إدخال الملكة إلى المستشفى يوم الأربعاء كان إجراء احترازيًا.

وأصدر قصر باكنجهام بيانا قال فيه: "بعد نصيحة طبية للراحة لبضعة أيام، حضرت الملكة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض الفحوصات الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور وقت الغداء اليوم الخميس ولا تزال في حالة معنوية جيدة".

وتابع “الملكة ستتابع بعض الاعمال الملكية الخفيفة بعد اسبوع من الاعمال الشاقة التي ارهقتها".