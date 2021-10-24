وزير الطيران المدنى يكرم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين

نظمت وزارة الطيران المدنى ممثلة في لجنة النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي، اليوم، بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة احتفالية لتكريم أبناء العاملين المتفوقين علميًا والزملاء والزميلات من حملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالوزارة.

صورة من التكريم

قدم الطيار محمد منار وزير الطيران التهنئة للطلاب والعاملين المتميزين علميًا، معربا عن سعادته للمشاركة فى هذه المناسبة الجميلة.

صورة من التكريم

وأكد وزير الطيران، أن الاحتفاء بالطلاب المتفوقين يعد في حقيقته تكريم لآبائهم وأمهاتهم لما يبذلونه في رعاية أبنائهم وتحفيزهم لاستكمال مسيرتهم العلمية بمزيد من النجاح والتميز وخلق أجيال مبدعة قادرة على المشاركة في بناء وتشييد وطنهم.

صورة من التكريم

وأعرب عن خالص تقديره للطلاب المتفوقين وأباءهم الذين تكبدوا عناء وجهدا كبيرا من أجل تحقيق هذا النجاح.

صورة من التكريم

وأضاف أنه يعتز بانتماء أولياء أمورهم لوزارة الطيران المدني، مثمنا ما يبذله أبناء قطاع الطيران فى السعى الدائم نحو تحصيل المزيد من الدرجات العلمية التى ستساهم بشكل فعال وحقيقى فى تقدم وازدهار قطاع الطيران المدني، مؤكداً أن ثرواتنا الحقيقية تكمن فى الطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على الانطلاق إلى مستقبل أفضل.



صورة من التكريم

صورة من التكريم

صورة من التكريم