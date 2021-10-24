إحالة شاب هدد خطيبته بنشر صور فاضحة لها إلى محكمة الجنايات بالدقهلية

قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، إحالة الهارب "محمد أ. م."، إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامه بهتك عرض خطيبته السابقة، وكذلك إرسال رسائل عبر تطبيق "واتس آب" بتهديدها بنشر صور لها تحصَّل عليها إبان خطبته لها.

وجاء في نص أمر الإحالة: "أنه يوم 24/7/2021 بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، قام المتهم بهتك عرض خطيبته السابقة المجني عليها "ميرنا ع."، بالقوة بأن دخل إلى مسكنها وجذبها عنوة نحوه ولامس أجزاء عفتها، كما أنه هدد المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور خادشة للشرف وهي الصور المتحصَّل عليها إبان خطبتهما في حالة عدم عدولها عن فسخ خطبتها منه".

ووجهت النيابة العامة للمتهم، انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن أرسل لها العديد من الرسائل الإلكترونية إليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" دون موافقتها، وعلى نحو ينتهك خصوصيتها وبدون رضاها، وإنشاء حساب إلكتروني عبر تطبيق التواصل الاجتماعي لاستخدامه في ارتكاب الجريمة.

وقالت "ميرنا ع."،22 عامًا، في تحقيقات النيابة العامة، إنها فوجئت بخطيبها السابق يدخل إلى مسكنها وتعدى عليها جنسيًا، بأن جذبها عنوة نحوه ولامس أجزاء عفتها، وأن المتهم أرسل إليها عدة رسائل إلكترونية لها عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن عبارات تهديد لها، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب إثناءها عن فسخ الخطوبة والإذعان لأمره.

وأكدت "ر. م."، ربة منزل، أنها سمعت استغاثة المجني عليها، وباستبيانها الأمر، أبصرت المتهم إبان هروبه من مكان الواقعة وأعزت قصد المتهم إلى هتك عرضها.

وجاء في تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة شرق الدلتا، أن المتهم أرسل رسالة إلى تليفون خطيبته السابقة عبر تطبيق "واتس آب" جاء فيها: "ارجعي لعقلك ارجعي لدماغك، عشان أنا حالف أقسم بربي وديني هطلعك يا ميرنا تريند وإحنا مع بعض عريس وعروسة، والله العظيم هاطلعك تريند خلال 48 ساعة، كدا كدا مش باقي على حاجة".