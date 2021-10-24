تنفيذ مشروع صرف صحي كفر دبوس بمركز ههيا

أوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس بمركز ههيا والذي يشمل إنشاء محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 408 ملايين و700 ألف جنيه لخدمة قرى ( المحمودية - كفر المحمودية - خلوة ابو حطب - كفر دبوس - كفر الشيخ الظواهري - كفر العايد - منزل حيان - خلوة دبوس - منشأة غالي منصور) لتقديم أفضل خدمة بأفضل جودة لأبناء هذه القرى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن نسبة تنفيذ أعمال الشبكات بلغت 50 % والأعمال المدنية 53 % وأعمال الكهروميكانيك 30% وخطوط الطرد 35 % ، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

ومن جانبه يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والمقام بتكلفة 408 مليون و700 ألف جنيه لتوفير مشروع صرف صحي أمن وسليم لأهالي القرية وتوابعها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وكان المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبوكبير، قد أكد أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محطات صرف صحي بنطاق المركز لخدمة القرى التابعة وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و٣٣١ مليونا و٢١٥ ألف جنيه، حيث جار إنشاء محطة صرف صحى لخدمة قرى (منشأة رضوان - منشأة صدقي - الحمادين - نزلة خيال - المشاعلة - العزازية)، حيث وصلت نسبة التنفيذ ٧٥%، كما أنه جار إنشاء محطة صرف صحى لخدمة قرى هربيط (كفر النصيري - الاحراز - ابوياسين - كفر هربيط) وبلغت نسبة التنفيذ ٨٠ % وبتكلفة إجمالية ٦١٠ ملايين جنيه، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري أبوكبير A(الرحمانية - خلوة الشرفا) بتكلفة إجمالية بلغت ١٠٢.٧ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت ٩٣%، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري أبوكبيرB (كفر الاعصر - كفر الشوبكي - التل والمسلمية) بتكلفة ٧٨ مليونا وبنسبة تنفيذ ٩٨%.