الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تجارية الإسكندرية» تبحث مع السفير الأسترالي تطوير العلاقات التجارية بين البلدين

الغرفة التجارية بالإسكندرية
الغرفة التجارية بالإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة  أحمد الوكيل، سفير أستراليا جلين مايلز، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين، وقال أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن اللقاء بين مجلس إدارة الغرفة وسفير أستراليا، تناول الحديث عن أهم الاستثمارات الأسترالية في مصر، خاصة منجم السكري، نظرا لأن أستراليا تمتلك العديد من شركات التعدين التي ترغب في الاستثمار بمصر.

IMG-20211024-WA0028
الغرفة التجارية بالإسكندرية

وأضاف نائب رئيس غرفة الإسكندرية،  أن التغيرات في التشريعات واللوائح بمصر شجع الكثير من المستثمرين الأجانب في ضخ مزيد من الاستثمارات بمصر، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا أهمية زيادة التبادل التجاري، فمصر تستورد من أستراليا قمح وفول ولحوم، وهناك رغبة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية، مؤكدا أن هناك العديد من المجالات التي من الممكن التعاون فيها بين الجانبين، كمجال السياحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، ومجال التعليم، كتكوين شراكات بين الجامعات الإسترالية والمصرية.

وفي ختام كلمته، أكد أحمد حسن أنه بالرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، إلى أنه تم الاتفاق على وضع ورقة عمل لتنفيذها بين الجانبين لتطوير العلاقات المصرية الأسترالية.

IMG-20211024-WA0027
الغرفة التجارية بالإسكندرية

من جانبه، أوضح جلين مايلز سفير أستراليا، خلال اللقاء، أن العلاقة بين مصر وأستراليا علاقة وطيدة وهناك العديد من الروابط والعلاقات التاريخية بين الطرفين، كما أن هناك فرص استثمارية متاحة بين الطرفين خاصة في مجالي التعدين والتعليم.

وأضاف السفير،  أن أستراليا تعد ثالث أكبر دولة في مجال التعليم بعد أمريكا وإنجلترا، ومن الممكن التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والأسترالية.

IMG-20211024-WA0027
الغرفة التجارية بالإسكندرية

كما أشار إلى أن أكبر تحد من الممكن أن يكون عائقا للفرص الاستثمارية بين الجانبين، هو البعد الجغرافي، ولذلك يجب على الغرف التجارية أن تجتمع وتتناقش لتحديد المجالات التي يمكن أن يكون بها فرص تعاون ممكنة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الجانبين.

IMG-20211024-WA0026
الغرفة التجارية بالإسكندرية

وأكد أن أستراليا تستهدف حاليًا تنويع الصناعات وجهات الاستثمار، فما قبل جائحة كورونا كانت تستهدف شرق آسيا فقط، أما بعد الجائحة بدأت في توسيع دائرة المناطق التي من الممكن الاعتماد عليها في الاستثمارات.

الإسكندرية لبحث أوجه التعاون سفير استراليا الاستثمارات الأسترالية في مصر محافظة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وزير الرى: مصر تعانى عجزًا مائيًا ومن الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية

وصول عدد من أعضاء مجلس مرتضى منصور إلى نادى الزمالك

«الدولية للطاقة»: نسبة ثاني أكسيد الكربون ستزيد 5% خلال 30 عامًا

ننشر الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضي منصور

محافظة القاهرة تزيل 70% من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية في «الخليل» لدعم الأسرى

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة

فلسطين: على العالم تحمل مسئولياته لمواجهة الأمر الواقع الذى تفرضه إسرائيل