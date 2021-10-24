بعد 3 أسابيع.. مهرجان «دي كاف» يختتم فعالياته على مسرح الفلكي

اختتم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي - كاف) نسخته التاسعة بعرض "ذكريات لورد" في مسرح الفلكي، بعد ثلاثة أسابيع من الفعاليات المتميزة انطلقت في أكثر من مكان ومساحة في منطقة وسط البلد، حيث شهدت ما يقرب من 20 عرض فني ومشاركة أكثر من 50 فنان من مختلف دول العالم.

حضر فعاليات مهرجان دي -كاف هذا العام 3500 شخص من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وكان المهرجان قد توقّف العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا ليعود من جديد مطبقًا كافة الإجراءات الاحترازية في كافة الفعاليات للحد من انتشار الفيروس.

ووجه فريق عمل مهرجان دي -كاف الشكر لكل من حضر فعالياته على تعاونهم في تطبيق الإجراءات والمساهمة في نجاح فعاليات المهرجان.

استضاف مهرجان “دي -كاف” ضمن برنامج الأدائية 5 عروض من دول تشيلي والدنمارك وفرنسا وسوريا ومصر. فعرض لأول مرة في العالم من خلال “دي- كاف” عرض "التي سكنت البيت قبلي" للمخرج الفرنسى هنري جول جليان، بمشاركة الشاعرة السورية رشا عمران.

وشارك من فرنسا أيضًا عروض الرقص المعاصر "أكزاك" و"ذكريات لورد"، ولأول مرة تشارك دولة تشيلي في دي كاف من خلال عرض “ضوضاء”، ومن الدنمارك شارك عرض "نغمات الجسد السوريالية".

كما نظم المهرجان حفل موسيقي قدمه الفريق الفرنسي "كو شِن مون" في ساحة روابط للفنون، ولاقى الحفل تفاعل كبير من الجمهور مع المزيج الموسيقى الذي قدمه الفريق، كما قدّم برنامج روح المدينة تجربتين مختلفتين وهما رحلة صوتية في القاهرة" من سويسرا والفعالية الثانية بعنوان "كيف تختفي كليًا؟" من المجر اعتمدت على تقنية "الصوت المعزز Augmented Audio".

تميزت نسخة هذا العام في “دي - كاف” ببرنامج "الميديا الحديثة والفنون البصرية"، فتم افتتاح المهرجان بمعرض التصوير الفوتوغرافي "تنسى كأنك لم تكن" للمصورة المصرية هنا جمال.

أتاح المهرجان للجمهور فرصة عيش الواقع الافتراضي VR التي تحتوي على تركيبات (أوكيولس كويست) ينظمها خبير الواقع الافتراضي عمر كامل من خلال تقديم ألعاب بخاصية الواقع الافتراضي، كما تم توفير مجموعة من أفلام الواقع الافتراضي VR التي قدمها دي-كاف بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي بمصر. بالإضافة لمعرض "احتضان" من الدنمارك الذي اعتمد على تقنية الواقع المعزز باستخدام تطبيق على الهاتف، فاستطاع الزوار أن يشاهدوا عدد من الرسومات على الحائط ومع استخدام التطبيق على الهاتف تتحول الصور لرسومات متحركة تدب فيها الحياة.