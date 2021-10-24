مصرع طفلة صدمها توكتوك بقرية الحرجة بسمسطا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها توكتوك بقرية الحرجة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بمصرع طفلة بعد أن صدمها توكتوك بقرية الحرجة التابعة لدائرة المركز، ووجه على الفور بنقلها إلى مشرحة المستشفى وضبط السائق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز سمسطا إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الطفلة تدعى "ريتاج.م.ع" 3 سنوات، وقامت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.