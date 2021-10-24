مواعيد صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 لموظفي القطاع العام

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢١، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس ٢٢ و٢٣ إضافة إلى أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ من الشهر ذاته.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

وسيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر ٢٠٢١ للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٤ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٨ و٢٩ نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢١ بدءًا من يوم ٢٢ ويستمر حتي يوم ٢٨ من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".