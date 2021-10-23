السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021

وزارة المالية
وزارة المالية

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢١، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس ٢٢ و٢٣ إضافة إلى أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ من الشهر ذاته. 

وتم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٥ أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي ٢٧ و٢٨ أكتوبر ٢٠٢١.

وسيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر ٢٠٢١ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٤ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٨ و٢٩ نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢١ بدءًا من يوم ٢٢ ويستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.
وأهابت وزارة المالية بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

الخميس مدير محافظ صرف الأربعاء لوز أكتوبر المالية منة

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