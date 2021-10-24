الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يقترح إنشاء مجلس أعلى للصناعات تحت إشراف ومتابعة مؤسسة الرئاسة

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية في إنشاء المجمعات الصناعية تعكس عزم القيادة السياسية على المضي قدمًا نحو توطين الصناعة والقضاء على البطالة والنهوض بقطاع الصناعة لزيادة نسبة الصادرات وتقليل الواردات وتعزيز جودة المنتج المصري، لافتًا إلى أن توطين صناعة المواد الخام يسهم في دفع عجلة الإنتاج بشكل مستمر مع توفير المبالغ الطائلة التي كانت تنفق على استيراد تلك المواد من الخارج إلى جانب توافر إمكان تواجد فائض في المواد الخام وتصديرها للخارج.

 واقترح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنشاء مجلس أعلى للصناعات يكون تابعا وبشكل مباشر لمؤسسة الرئاسة حتى لا يواجه نفس مصير المجالس والهيئات التي تم إنشاؤها في الوقت السابق، فضلا عن تجنب سيطرة البيروقراطية والروتين على أدواته، بهدف وضع خريطة استراتيجية واضحة للارتقاء بجودة الصناعات الوطنية، وتسويقها على مستوى الأسواق العالمية والمحلية من خلال توزيع الأدوار والمهام وابتكار نظم حديث لتشجيع الصناعة والاستثمار في مصر.

- إنشاء مجمعات صناعي في المحافظات يخدم عملية التنمية

وأضاف «عمار»، في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية في جميع المحافظات لضمان الاستغلال الأمثل لثروات المحافظة، وهو ما يخدم عملية التنمية ويوفر فرص العمل في كافة المحافظات، مما يقضي على فكرة التنقل بين المحافظات بحثًا عن فرص عمل، بالإضافة إلى أنها تخلق حياة صناعية جديدة ومتكاملة، وتؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، فضلاً عن تحقيق نمو اقتصادي في الـ27 محافظة بالتوازي وخلق نهضة تنموية شاملة ومستدامة.

وأشار إلى أن عدد المجمعات الصناعية حتى الآن 13 مجمعا للأنشطة المختلفة في 12 محافظة وفي طريقها للزيادة لتنتشر في بقية المحافظات، موضحًا أن من فوائد هذه المجمعات دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ودعم الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يحقق طفرة وقفزة صناعية اقتصادية كبرى، إضافة إلى أنها ستخلق مناخ استثماري في المحافظات جاذب للاستثمارات الأجنبية بعد توفيرها لمستلزمات الإنتاج وتنشيط سوق الاستثمار.

النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية المجمعات الصناعية توطين الصناعة إنشاء مجلس أعلى للصناعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

مصر تُشارك في وضع استراتيجية جديدة حول الطاقة المتجددة بإفريقيا

الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بمواصلة العمل مع مصر من أجل تأمين المياه

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

خطة مصر الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

شبكة إسطنبول.. كيف جنًد الموساد عملاء عربا داخل تركيا؟ وما مهامهم؟

للبيع في المزاد العلني: وثائق نادرة من"الهاجاناه" عن حرب 1948

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى