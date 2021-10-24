تحرير 5458 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5489 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2103 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 145 مخالفات السير بدون تراخيص، و 12 مخالفة عن الدراجات النارية، و 17 مخالفة موقف عشوائى، و 39 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

- تفاصيل الحركة المرورية في القاهرة والجيزة

فيما شهدت حركة المرور تباطؤ في سير السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد، خلال فترة الذروة الأولى للزحام، وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن، لإزالة المعوقات المرورية ونعرض في هذا التقرير نشرة المرور لحركة السيارات في القاهرة والجيزة:"

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بسبب أعمال إنشاء محطة مترو المريوطية وإغلاق الطريق في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وصولًا إلى ميدان الجيزة وكذلك الأمر بشارع فيصل الرئيسى بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.