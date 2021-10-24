الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين جُدد فى حادث مقتل ميكانيكى على يد سائق

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، القبض على متهمين جدد في حادث مقتل ميكانيكي على يد سائق وآخرين بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، بسبب الخلاف على ملكية ورشة، ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 13 متهمًا من طرفي المشاجرة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل أحدهم.

بإجراء التحريات تبين للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن المجني عليه ميكانيكي، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع سائق وآخرين، بسبب الخلاف على ملكية ورشة ميكانيكا، وتمكن رجال المباحث من ضبط 13 متهما، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.

القبض على متهمين المنيرة الغربية قسم شرطة المنيرة الغربية نشوب مشاجرة القبض على متهم متهمين جدد

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