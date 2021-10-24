محافظ المنوفية: إزالة 1953 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية بلغ (1953) حالة تعد حتى الآن بمختلف جهات الولاية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ1483 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 264 ألفا و546 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ 470 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 34 فدانا و11 قيراطا و14,5 سهم، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية للموجة الـ 18 لإزالة التعديات بدأت في 11 أكتوبر الحالي وتستمر حتى 29 أكتوبر من نفس الشهر.

وشدد محافظ المنوفية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بضرورة التنسيق الكامل مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات عليها وتوافر اليقظة التامة لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تُنفذ على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولي من 14 سبتمبر الماضي وانتهت في 3 أكتوبر 2021، وبدأت المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الحالي وتستمر حتى 29 أكتوبر من نفس الشهر، وستبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6 نوفمبر القادم وستنتهي في 26 نوفمبر 2021.