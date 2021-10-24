تجديد حبس شاب عاكس فتاة فى محطة «مترو المعادى»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم الأحد، حبس شاب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمعاكسة فتاة أثناء استقلالها مترو الأنفاق في محطة المعادي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى الفتيات، بتعرض أحد الأشخاص لها أثناء استقلالها مترو الأنفاق، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

كانت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قد تلقت بلاغا من إحدى الفتيات، بأنه حال استقلالها أحد قطارات مترو الأنفاق، وأثناء تواجدها بإحدى عربات المترو قام أحد الأشخاص "مجهول" بمعاكستها، والإتيان بإيحاءات خارجة تخدش الحياء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى، تم ضبطه حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق وحيازته كمية من مخدر البودر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.