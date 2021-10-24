فلسطين تسجل 270 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1117 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في التقرير اليومي للحالة الوبائية بفلسطين، أن 7 حالات وفاة سُجِلَت في قطاع غزة، و3 حالات في جنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت "الكيلة"، إلى وجود 63 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يتلقى العلاج في مراكز وأقسام كورونا بمستشفيات الضفة 110 مصابين، من بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي وقتٍ سابق، أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم الأحد، أن أكثر من 243.4 ‬مليون نسمة، أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و175882 حالة.