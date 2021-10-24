السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، أمس، من السيطرة على حريق شب داخل محل تجاري بالوراق، دون وقوع إصابات.

كان بلاغ قد ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل تجاري، ليتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة ألسنة النيران لمنع امتدادها، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات، تبين أن ماسًا كهربائيًا وراء الحريق، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات