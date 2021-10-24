الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، أن البرامج الاستيطانية التي أعلنت وتعلن عنها إسرائيل، تضع العالم، خاصة الولايات المتحدة، أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، التي عقدت اليوم الأحد في مدينة بيت لحم، أن العالم عليه أن يجبر إسرائيل  على دفع ثمن عدوانها على الشعب الفلسطينى، خاصة هذه الموجة الأخيرة لبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية.

ولفت "اشتيه" إلى أن الرئيس محمود عباس يترأس، مساء اليوم، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة هذه المستجدات وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى.

وأكد رفض مجلس الوزراء الفلسطينى قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية، وطالب العالم بالتدخل لوقف تنفيذ هذا القرار المنافي للقوانين الدولية، مشددا على أن هذه المؤسسات مسجلة لدينا ضمن إطار القانون وتتلقى دعما دوليا ولها شبكات عالمية.

بحث  واقع الاستيطان المتزايد على الأراضي الفلسطينية

ومن المقرر أن يبحث اجتماع الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم، واقع الاستيطان المتزايد في التهام مزيد من الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى الإعلان الأخير لسلطات الاحتلال عن إقامة 13 ألف وحدة استيطانية جديدة في أكثر من منطقة من أجل تغيير الوضع الجغرافي في الضفة والقدس.

كما ستناقش القيادة الموقف الفلسطيني وبرنامج العمل وكيفية تحويل خطاب الرئيس محمود عباس الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى خطة وبرنامج للعمل في مواجهة مخططات الاحتلال بالمرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء الفلسطيني البرامج الإستيطانية الولايات المتحدة إسرائيل الشعب الفلسطيني

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وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى

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