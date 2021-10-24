الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخرج 26 طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

احتفلت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أمس، بتخرج ٢٦ من الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، وحصل ٢٢ منهم على درجة البكالوريوس، و4 على درجة الماجستير.

حضور الحفل؛ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية.

وقال الدكتور سامي فوزي: “إن الكنيسة كانت الأم  الحاضنة لأولادها أثناء الدراسة مضيفًا: بلادنا تئن وتتمخض ولكنكم أنتم الأمل لبلادنا وشكرا لكم لما قدمتموه فى فترة دراستكم وكنتم نور وسط كنيستكم”.

وأضاف:"نحن مدعوون أن نكون تلاميذ المسيح والتلميذ هو من يتعلم ويخضع للمعلم"، متابعًا:"الرب كان يخلق نوع جديد من التلمذة من خلال دعوته للتلاميذ بنفسه". 
وتابع:"التلمذة من المسيح هي أن يختار الله شخصيا بنفسه تلاميذ يخدمونه ويتبعوه"، مؤكدًا: “وكان يوضح دائمًا ثمن التلمذة وهى ان تكون تلميذ للمسيح حتى آخر العمر”.
وتابع رئيس الأساقفة:"عندما تكون مدعو من المسيح فهذا معناه إنك مختار للخدمة حتى النهاية وتعيش فى حياة التوبة والشركة كذلك التلميذ مدعو للطاعة حتى آخر يوم فى حياته فهى تعطى معنى وهدف للحياة".
اختتم الحفل بالعبادة والتسبيح وقراءة الشعر بينما بدأه الخريجون بالسير في موكب يجوب أنحاء كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك احتفالًا بالتخرج.

هذا وينظم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر  ورشة جرب واختار بالتعاون مع فريق مرتجل ، وذلك على مدار ثلاثة أيام بدءًا من الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى حيث تشمل التعرف فنون الحكي والتمثيل والارتجال والرسم و فن الكوميديا ديلارتي و فن البوفون إذ يقام كل يوم تجربتين فنيتين وذلك  بمقر مركز جسور الثقافى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعرف على أنواع الفنون المختلفة والمناسب منها لكل شخص من خلال التجربة على مدار الثلاثة أيام، إذ يبدأ اليوم الأول بالتعرف على فن التمثيل المسرحي و فن الرقص المعاصر واليوم الثانى يشمل تجربة فن البوفون ومسرح الشيء على أن يتناول اليوم الثالث التعرف على فن الكوميديا ديلارتي والحكي.  

الدكتور سامي فوزي المطران سامي فوزي دكتور سامي فوزي سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

مرتضى منصور لـ«رئاسة الزمالك».. ما وراء «حكم العودة»

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها فى مستهل التعاملات

«إتش سي»: نتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال