الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخرج 26 طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية

احتفلت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أمس، بتخرج ٢٦ من الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، وحصل ٢٢ منهم على درجة البكالوريوس، و4 على درجة الماجستير.

حضور الحفل؛ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية.

وقال الدكتور سامي فوزي: “إن الكنيسة كانت الأم الحاضنة لأولادها أثناء الدراسة مضيفًا: بلادنا تئن وتتمخض ولكنكم أنتم الأمل لبلادنا وشكرا لكم لما قدمتموه فى فترة دراستكم وكنتم نور وسط كنيستكم”.

وأضاف:"نحن مدعوون أن نكون تلاميذ المسيح والتلميذ هو من يتعلم ويخضع للمعلم"، متابعًا:"الرب كان يخلق نوع جديد من التلمذة من خلال دعوته للتلاميذ بنفسه".

وتابع:"التلمذة من المسيح هي أن يختار الله شخصيا بنفسه تلاميذ يخدمونه ويتبعوه"، مؤكدًا: “وكان يوضح دائمًا ثمن التلمذة وهى ان تكون تلميذ للمسيح حتى آخر العمر”.

وتابع رئيس الأساقفة:"عندما تكون مدعو من المسيح فهذا معناه إنك مختار للخدمة حتى النهاية وتعيش فى حياة التوبة والشركة كذلك التلميذ مدعو للطاعة حتى آخر يوم فى حياته فهى تعطى معنى وهدف للحياة".

اختتم الحفل بالعبادة والتسبيح وقراءة الشعر بينما بدأه الخريجون بالسير في موكب يجوب أنحاء كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك احتفالًا بالتخرج.

هذا وينظم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر ورشة جرب واختار بالتعاون مع فريق مرتجل ، وذلك على مدار ثلاثة أيام بدءًا من الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى حيث تشمل التعرف فنون الحكي والتمثيل والارتجال والرسم و فن الكوميديا ديلارتي و فن البوفون إذ يقام كل يوم تجربتين فنيتين وذلك بمقر مركز جسور الثقافى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعرف على أنواع الفنون المختلفة والمناسب منها لكل شخص من خلال التجربة على مدار الثلاثة أيام، إذ يبدأ اليوم الأول بالتعرف على فن التمثيل المسرحي و فن الرقص المعاصر واليوم الثانى يشمل تجربة فن البوفون ومسرح الشيء على أن يتناول اليوم الثالث التعرف على فن الكوميديا ديلارتي والحكي.