إعلام أمريكى: انسحاب 7 من فريق عمل «راست» قبل مقتل مديرة التصوير

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه قبل ساعات من وقوع حادث إطلاق النار المأساوي من قِبَل الممثل الأمريكي "إليك بالدوين" أثناء تصوير فيلمه الجديد "راست"، انسحب بعض أفراد فريق العمل من أداء وظيفتهم احتجاجًا على المشكلات المتعلقة بالإنتاج وأوضاع أخرى شملت مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقريرٍ لها، إلى أن النزاعات في إنتاج الفيلم، بدأت منذ البداية في أوائل أكتوبر الجاري، وأسفرت عن انسحاب 7 من أفراد فريق العمل قبل ساعات من مقتل مديرة التصوير "هاليانا هيتشينز".

وأعرب أفراد الطاقم عن استيائهم من أمور تراوحت ما بين إجراءات السلامة وظروف الإقامة الخاصة بهم، وفقًا لأحد هؤلاء الذين غادروا، والذي طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من أن حديثه قد يضر بفرصه في العمل مستقبلاً، ولم يرد إنتاج فيلم "راست" على طلبات التعليق.

وكان السلاح الذي استخدمه "بالدوين"، واحدًا من ثلاثة وضعها متخصص الأسلحة في سيارة خارج المبنى، حيث كان يتم الإعداد للمشهد، وفقًا لوثائق المحكمة.

ولفتت تلك الوثائق إلى أن مساعد المخرج "دايف هولز"، سحب مسدسًا من السيارة وسلَّمه لـ"بالدوين"، وقال له إن السلاح لا يوجد به ذخيرة حية، موضحًا أنه سلاح بارد.

وعندما سحب "بالدوين" الزناد، قتل - بدون قصد - "هتشينز"، وأصاب المخرج "جويل سوزا" الذي كان يقف خلفها داخل المبنى الخشبي، ووصف "بالدوين"، واقعة القتل بأنها حادث مأساوي، ويُعد "بالديون" منتج الفيلم أيضًا.

وعقب يومين من الحادث، خرج المخرج السينمائي "جويل سوزا"، عن صمته، أمس السبت، معربًا عن حزنه الشديد لوفاة المصورة السينمائية "هالينا هاتشينز" أثناء تصوير الفيلم، وفقًا لما نقلته وكالة" رويترز".

وتابع المخرج الأمريكي في بيانٍ له: "أنا حزين للغاية لفقد صديقتي وزميلتي "هالينا".. كانت طيبة ونابضة بالحياة وموهوبة بشكل لا يُصدق"، إلا أنه لم يتحدث عن تفاصيل الحادث أو عن إصابته.

جدير بالذكر، أن الرصاصة أصابت "هاتشينز" في صدرها، و"سوزا" الذي كان خلفها، في كتفه، وفق ما أفاد قائد شرطة المقاطعة بمحكمة "سانتا في".