الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الآثار» تُسقط 3 أشخاص في قبضة أمن القليوبية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط 3 أشخاص خلال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 3 أمتار وبقطر 3 أمتار، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى الحفر ورفع المياه وتوليد الكهرباء.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سالم مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل عبارة عن حوائط دون سقف على مساحة 110 أمتار، وغير مأهول بالسكان، وتمكنت القوات من ضبط "أبو سريع م ح"، 65 سنة، بالمعاش، مالك المنزل، و"علاء أ ع"، 28 سنة، سائق، مقيم بهتيم، و"عصام أ أ"، 45 سنة، سباك، مقيم بهتيم، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر "مولد كهرباء وموتور لرفع المياه وخراطيم وكوريك وأحبال وجردل بلاستيك".

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار لفحص طبيعة المكان وطبيعة أعمال الحفر وبيان ما إذا كانت المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار من عدمه وبعدها عن أقرب منطقة أثرية.

القليوبية تنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار حبس المتهمين مأمور قسم شرطة مدير أمن القليوبية قسم شرطة ثان التنقيب عن الاثار داخل منزل اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية الحفر والتنقيب

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