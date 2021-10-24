تجديد حبس 4 عاطلين ضبط بحوزتهم 77 طربة «حشيش» في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 77 طربة من مخدر “الحشيش” بقصد ترويجها على عملائهم بقصد التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام 4 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجله، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دواير اقسام الشرطة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمه وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 77 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفي محمولة، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة التي تُباشر التحقيقات.