الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا فى المكسيك يرتفع إلى 286259 حالة

كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك  تسجيل 306 وفيات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 286259 منذ بدء الجائحة.
 

كانت الحكومة قد رجحت من قبل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير من الأعداد المسجلة.

 

وعلى صعيد آخر، بدأ جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جولة يزور فيها المكسيك.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كيري سيشارك مع نظرائه الحكوميين ومع رجال الأعمال في الجهود الخاصة بالتصدي للأزمة المناخية.


وأضاف المتحدث أن لقاءات كيري ستعزز مساعي دبلوماسية المناخ على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والذي سيعقد من يوم 31 أكتوبر الجاري وحتى 12 نوفمبر المقبل في جلاسجو بالمملكة المتحدة.

 

وفي وقت سابق ، أكد سفير المكسيك لدى مصر أوكتافيو تريب، قوة وعمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين تاريخية وتشمل مختلف المجالات وتزداد قوة ومتانة.

 

وأَضاف سفير المكسيك - في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العلاقات بين مصر والمكسيك تاريخية وترجع إلى مئات السنين، لافتا إلى مكانة مدينة الاسكندرية عروس البحر المتوسط.

 

وقال السفير المكسيكي -خلال زيارته لقلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الأسبوع الايبروأمريكي بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية أشرف منير - إن الإسكندرية مدينة مفصلية بسبب مجموعة من العوامل المختلفة: تجارتها البحرية الدولية، وأهميتها الاقتصادية لمصر، ومرجعيتها التاريخية والثقافية بالنسبة للعالم.

 

وأكد أن المكسيك تسعى إلى تعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات ومجتمع الأعمال وشعب الإسكندرية لأنها مركز مهم للغاية، مشيرا إلى أن بلاده تولي أهمية خاصة للتبادل الثقافي كخطوة أولى لفتح الباب والتواجد في الإسكندرية.

 

وأعرب السفير المكسيكي عن أمله في أن يعزز هذا التبادل شراكة مكثفة ومزدهرة وديناميكية في جوانب مختلفة، من أجل تعزيز العلاقة الثنائية بين المكسيك ومصر.

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