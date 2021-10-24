الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان.. 4 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8449، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 637312.

 

وبلغت أعداد الإصابات ذروتها في لبنان عندما فرضت السلطات عزلا عاما في يناير، بعد أن عجزت المستشفيات عن مواجهة الزيادة في أعداد المرضى وسط أزمة مالية خانقة وانخفاض في إمدادات الدواء وتكرار انقطاع الكهرباء.

 

وعاودت البلاد فتح الاقتصاد تدريجيا خلال فصل الربيع، فيما حملة التطعيم ضد الفيروس في لبنان بطيئة، حيث أن حوالي 18 في المئة فقط من السكان تلقوا التطعيم الكامل.

 

وعلى صعيد آخر، أكد وزير العمل  اللبناني مصطفى بيرم، أن  "لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية"، مشيرا إلى أن " التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها".

 

ونقلت  "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن بيرم قوله  إن "رئيس الحكومة ( نجيب ميقاتي) طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية أول أمس الخميس ، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي".

 

وأضاف أن "البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة".

 

وشدد على "ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا"، متحدثا عن "السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة".

 

وعن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن "وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا".

 

وشدد على "ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا"، معلنا "العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان".

 

وكشف عن  أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة ، مشددا على "عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي".

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