العاهل السعودى يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة مبادرات مواجهة التغيُّر المناخى

استعرض العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "هاتفيًا"، المبادرات التي تقوم بها المملكة حاليًا لمواجهة لحماية البيئة وتحديات التغيُّر المناخي.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة - خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل السعودي - ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

من جانبه أعرب خادم الحرمين - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8776.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 43 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و205.

كما لفتت إلى تسجيل 38 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 537 ألفًا و246 .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.