الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 23.8% زيادة في الصادرات المصرية لدول آسيا خلال 7 أشهر

الصادرات
الصادرات

شهدت الصادرات المصرية لدول القارة الآسيوية نمو بنسبة 23.8%، بعدما ارتفعت إلى حدود 7.8 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت الهند فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر لدول آسيا بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السبعة أشهر من عام 2021 مقابل 649.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 584.3 مليون دولار، يليها الصادرات للصين بقيمة 810.9 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 422.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 388.8 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر إلى سنغافورة لـ 401.6 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 50.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات لتايوان إلى حدود 159.8 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 49.084 مليون دولارخلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بينما تراجعت الصادرات إلى كوريا الجنوبية لـ 284.4 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 475.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 190.8 مليون دولار.

الاحصاء صادرات مصر آسيا واردات

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وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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