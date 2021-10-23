إصابة سيدة سودانية في حريق شقة سكنية بفيصل

نشب، منذ قليل، حريق داخل شقة سكنية، في عقار مكون من 5 طوابق، بمنطقة فيصل، في الجيزة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة أسفر الحريق، عن إصابة سيدة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود حريق بجوار أحد المدارس بشارع فيصل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الجماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق، وتبين إصابة سيدة سودانية الجنسية وتم نقلها إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

جارٍ اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال الواقعة.