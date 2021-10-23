الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جازبروم» الروسية تهدد بقطع إمدادات الغاز عن مولدوفا

جازبروم
جازبروم

هددت شركة الطاقة الروسية (جازبروم) بقطع إمدادات الغاز عن مولدوفا بسبب ما وصفته التأخر في سداد فواتير مستحقة. 

وقال المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت: إن مولدوفا تدين للشركة بنحو 433 مليون دولار أمريكي، لكن المبلغ الإجمالي للديون وصل إلى 709 ملايين دولار بسبب غرامات إضافية. 

وأضاف المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت: "في الوقت نفسه، لا يرغب ممثلو مولدوفا لأي سبب كان الاعتراف بهذه الديون المتراكمة". 

وقد أعلنت سلطات مولدوفا أمس الجمعة فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، وسط أزمة خطيرة في إمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضح المتحدث باسم جازبروم : أن مولدوفا لن تتسلم بعد الآن أي إمدادات غاز من روسيا اعتبارا من الأول من ديسمبر، في حال لم يتم تمديد العقد الذي انتهى في سبتمبر الماضي، بحلول ذلك الوقت. 

وتابع بقوله : إن الشركة ترغب في تلبية طلب حكومة مولدوفا بمواصلة تزويدها بالغاز خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ولكن يتعين على الحكومة أولا دفع الفواتير المتأخرة عن شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأكد المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف، على أنه سيتم إبرام عقد جديد فقط حال قيام مولدوفا بدفع جميع الفواتير المتأخرة.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالسياسة، لكنه قال إن الشركة لا تستطيع تحمل الخسائر. 

وقال المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف، "هناك حدود للصبر، مولدوفا تثير الأزمة نفسها، عليها أن تدفع في الوقت المحدد مقابل البضائع التي تتلقاها".

جازبروم مولدوفا الغاز كوبريانوف روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة»: 47 وفاة و881 إصابة بكورونا

سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

أول تعليق من «الإفتاء» على نقل عضو من الخنزير للإنسان

«المونتيور» يشيد بخطة مصر في سداد الديون ودعم المشروعات الإصلاحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال