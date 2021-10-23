«جازبروم» الروسية تهدد بقطع إمدادات الغاز عن مولدوفا

هددت شركة الطاقة الروسية (جازبروم) بقطع إمدادات الغاز عن مولدوفا بسبب ما وصفته التأخر في سداد فواتير مستحقة.

وقال المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت: إن مولدوفا تدين للشركة بنحو 433 مليون دولار أمريكي، لكن المبلغ الإجمالي للديون وصل إلى 709 ملايين دولار بسبب غرامات إضافية.

وأضاف المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت: "في الوقت نفسه، لا يرغب ممثلو مولدوفا لأي سبب كان الاعتراف بهذه الديون المتراكمة".

وقد أعلنت سلطات مولدوفا أمس الجمعة فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، وسط أزمة خطيرة في إمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضح المتحدث باسم جازبروم : أن مولدوفا لن تتسلم بعد الآن أي إمدادات غاز من روسيا اعتبارا من الأول من ديسمبر، في حال لم يتم تمديد العقد الذي انتهى في سبتمبر الماضي، بحلول ذلك الوقت.

وتابع بقوله : إن الشركة ترغب في تلبية طلب حكومة مولدوفا بمواصلة تزويدها بالغاز خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ولكن يتعين على الحكومة أولا دفع الفواتير المتأخرة عن شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأكد المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف، على أنه سيتم إبرام عقد جديد فقط حال قيام مولدوفا بدفع جميع الفواتير المتأخرة.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالسياسة، لكنه قال إن الشركة لا تستطيع تحمل الخسائر.

وقال المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف، "هناك حدود للصبر، مولدوفا تثير الأزمة نفسها، عليها أن تدفع في الوقت المحدد مقابل البضائع التي تتلقاها".