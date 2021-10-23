فرنسا تشيد بدور مجلس النواب الليبي في دعم إجراء الانتخابات

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اليوم السبت، أن مجلس النواب قام بواجبه بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء يوسف العقوري، اليوم بسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، بمقر السفارة الفرنسية في مدينة طرابلس، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات السياسية و الاستعدادات للانتخابات القادمة، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

وأكد العقوري أن مجلس النواب قام بواجبه بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فيما أثنت السفيرة الفرنسية على دور مجلس النواب في دعم الانتخابات.

وناقش الطرفان برامج التعاون المشتركة في المجال الاقتصادي والثقافي وتسهيل إجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى فرنسا، و جدد العقوري رغبة مجلس النواب في التعاون مع المنظمة الفرانكوفونية.

كما أكد الطرفان على أهمية مشروع التعاون البرلماني الأوروبي مع مجلس النواب والذي سيشكل دعما فنيا هاما للسلطة التشريعية باعتبارها أهم رموز الديمقراطية.

مؤتمر صحفي لمفوضية الانتخابات

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا الأحد، يتناول خلاله آخر التطورات على ساحة العمليات الانتخابية وما اتخذته من إجراءات تضمن التزامها بما تعهدت به نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية تحقق إرادة وآمال الليبيين.

وعبرت المفوضية الليبية عن تطلعها الى مؤازرة إعلامية حرة ووطنية وهادفة غايتها الحقيقة التي يترقبها الليبيين في 24 ديسمبر لتنير دربهم نحو بناء الدولة المدنية وإرساء قواعد الديمقراطية، مؤكدة بأنه لا صوت يعلو على صوت الوطن ولا كلمة اشد وقعا من كلمات أبنائه.

وأشار بيان المفوضية الليبية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداداتها لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر 2021 وحرصا منها على تحقيق مبدأ الشفافية في تنفيذها للعمليات الانتخابية واحاطة الشعب الليبي عامة والإعلاميين على وجه الخصوص بمستجدات تنفيذها للتشريعات والقوانين في شأني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب فى ليبيا.