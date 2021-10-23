السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 19.1% زيادة في الصادرات الغذائية لمصر خلال 7 أشهر

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع الغذائية بنسبة 19.1%، لتسجل 2.4 مليار دولار خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 2.038 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 390.3 مليون دولار.

جاءت صادرات سكرر القصب المكرر فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر من السلع الغذائية والتى ارتفعت لـ 105.5 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 42 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدره 63.4 مليون دولار بنسبة 151%، يليها صادرات زيت فول الصويا بقيمة 97.6 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 32.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 65.1 مليون دولار بنسبة 200.6%.

وارتفعت الصادرات من محضرات غير كحولية لصناعة المشروبات 73.040 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 70 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 72.9 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات بسكويت حلو لـ 39.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 22.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 17.6 مليون دولار بنسبة 79.5%، وبلغت صادرات مكرونة مصنعة 39.2 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 46.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.9 مليون دولار بنسبة 15%.

وبلغت صادرات شيكولاته ومحضرات غذائية تحتوى على كاكاو 29.086 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 28.058 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.028 مليون دولار بنسبة 3.7%، وصادرات خضر وفواكه وأثمار 27.9 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 5.028 مليون دولار بنسبة 22%.

الاحصاء صادرات مصر سلع غذائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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