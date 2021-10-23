السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد محطة تحلية آبار بالحلازين بمطروح

رئيس الشركة القابضة
رئيس الشركة القابضة

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، والدكتور ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، محطة تحلية آبار بمنطقة الحلازين بمحافظة مرسى مطروح، والتى تنفذها الشركة ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها  رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.

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رئيس الشركة القابضة 

وقال الدكتور ابراهيم خالد، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن المحطة ضمن 4 محطات تحلية مياه آبار تنفذها الشركة وتبلغ طاقة المحطة الواحدة 100 متر مكعب يوم بتكلفة 6 مليون جنيه للمحطة.

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رئيس الشركة القابضة 

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ضرورة متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة، والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات.

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رئيس الشركة القابضة 

ووضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء مهندس عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، والتى تستهدف خدمة أهالى منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب يوم، بتكلفة 145 مليون جنيه  تصميم وتنفيذ الهيئة الهندسية ( إدارة المياه ) ،وذلك ضمن خطة المحافظة فى التوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة،

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رئيس الشركة القابضة 

وافتتح محافظ مطروح ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفراس، ٨ محطات تحلية مياه البحر وهى أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخرى، الظافر، أبو زريبة، اوجرين، أبو سطيل، شماس، باجمالى طاقات إنتاجية 850 متر مكعب يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة، سيدى برانى، السلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.

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رئيس الشركة القابضة 
رئيس الجمهورية مياه الشرب والصرف الصحي الريف المصري لتطوير قرى الريف المصري الموقف التنفيذى مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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