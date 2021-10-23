مصرع شخص غرقًا في ترعة مشروع ناصر بالبحيرة

لقى شخص مصرعه اليوم السبت، غرقًا داخل ترعة التابعة لدائرة مركز شرطة النوبارية، بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى النوبارية العام، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة عرب النوبارية، يفيد بوصول شخص إلى المستشفى العام جثة هامدة، ادعاء اسفكسيا الغرق وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "هانى إبراهيم سليمان" ٤٦ سنة مقيم بناحية مركز شرطة النوباريه، غرقًا، وذلك أثناء الاستحمام داخل ترعة مشروع ناصر التابع لمركز النوبارية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارٍ تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار إسلام حازم رئيس نيابة وادى النطرون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التصريح بالدفن.