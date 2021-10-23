السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«منتجي الدواجن»: ننتج 13 مليار بيضة والتصدير «برئ» من أزمة غلاء الأسعار

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور محمود العناني، رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، إن القطاع الداجني من القطاعات المهمة والحيوية التي تصل حجم استثمارات مشروعات ومحطات التسمين والمزارع لـ100 مليار جنيه سنويًا، بجانب أن هذه المشروعات تقوم بتوفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة بكونها صناعة حيوية تقوم على توفير احتياجات المواطنين من البروتين.

أضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، لـ"الدستور"، أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الدواجن سنويا يصل 15 كيلو في السنة وأن هناك استهداف خلال خمس سنوات المقبلة ليرتفع نصيب الفرد من استهلاك البروتين الحيواني من الدواجن بواقع 20 كجم، لافتًا إلى أن القطاع الداجني قادر على استيعاب الزيادة السكانية ومعدلات الاستهلاك التي تقوم على توفير الدواجن وأطباق البيض وجميع المنتجات القائمة على هذه الصناعة الحيوية والضرورية للمواطنين.

تابع رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن أن هناك اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني في مصر بنسبة 100% ويصل حجم الإنتاج الداجني بواقع مليار و600 مليون طائر سنويًا يتم إنتاجه من خلال القطاع الدجاج  والمزارع ومزارع الدواجن القائمة على هذه الصناعة، فضلاً عن المربين الصغار الذين يمثلون بنسبة 80% من المنظومة، نافيًا أن تكون الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار أطباق البيض خلال الفترة الماضية التصدير للخارج، مؤكدًا أنه لا يوجد تصدير لأطباق البيض حيث إننا نقوم بإنتاج 13 مليار بيضة.

أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن أننا لسنا الوحيدين الذين تأثرنا بالارتفاعات في أسعار الدواجن أو أطباق البيض محليًا وإقليميا، لكن هناك ارتفاعات في الأسعار العالمية يصاحبها ارتفاع في أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والتكلفة الإنتاجية والتحصينات والأدوية للدواجن.

اسعار الدواجن مشروعات استهلاك الزيادة السكانية البروتين الحيواني مزارع الدواجن حجم الانتاج الداجني اكتفاء ذاتي توفير احتياجات المواطنين نصيب الفرد معدلات الاستهلاك

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