جهود أجهزة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

واصلت أجهزة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (49) متهم، وبحوزتهم (29 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 39 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (37) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3030) حكم قضائى متنوع.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط (442) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية - كفر الشيخ – السويس – سوهاج – الشرقية – المنيا – البحر الأحمر - قنا - الأقصر – دمياط- المنوفية -الإسماعيلية - بورسعيد) ، وبحوزتهم (255 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة- مخدرات – شروع فى قتل).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (807) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف – 2 رشاش – 80 بندقية آلية –

117 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 77 مسدس – 530 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1146 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط

(ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلها (5 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (8) تشكيلات عصابية ، ضمت (21) متهم ، إرتكبوا (46) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (41) قضية أحداث.

كشف غموض (66) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (93) متهماً.

إعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (486571) حكم قضائى.. بإجمالى (36592) متهم ، وذلك على النحو التالى:

(1930) حكم جناية.

(175405) حكم حبس.

(243128) حكم غرامة.

(66108) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى والأموال العامة

القضايا التموينية: ضبط (8310 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (159) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (17773 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫399٫355 جنيه).

ضبط (24) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1953859 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (8127) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3252,840) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (390) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (617,451) طن، وكذا ضبط (91) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (68,924) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (82145) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (66,218,636) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط (1947) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (1٫577٫850٫047) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6٫790٫635) جنيه.

فى مجال قضايا الأموال العامة:-

ضبط (39) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية - غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (234,253,223 جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضموا (10) متهمين ، إرتكبوا (19) واقعة سرقة.

ضبط (1576) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (297) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (161) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (15) وحدة أبرزها (جهاز تقوية الصوت – وحدة معالجة مركزية – وحدات مونتاج صوتى – هارد ديسك) وكذا ضبط (136) قضية فى مجال جرائم المطبوعات : بإجمالى مضبوطات بلغت (3122) نسخة لكتب دراسية خارجية فى مواد مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية :

ضبط (1044) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1300) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (75) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (214) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (281) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (991) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6981) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1901) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (12524) أرجيلة.

غلق (7721) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (69662) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (69441) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (221) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1520) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1704) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (713٫635 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (583٫476 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (94٫669 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (14٫939 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس (الشابو) ، وزنت (12٫740 كيلو جرام)

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (9٫760 كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو ، وزنت ( 235 جرام).

عدد (19٫984) ألف قرص مؤثر.

عدد (14٫804) ألف قرص ترامادول مخدر.

عدد (9303) قرص كبتاجون مخدر.

ضبط عدد (2) قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (28) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (135٫000٫000 جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (11) قضية بإجمالى (14) متهم .. بمضبوطات بلغت (395 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (240061) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (36215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5697 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (287 سيارة – 46 دراجة نارية).

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (263) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1834) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (25) منهم.

فحص (1652) مركبة تبين مخالفة (70) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5170) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (293) سائق منهم.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (12) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (68) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط 566 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.