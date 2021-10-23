فض المظاريف المالية والفنية الخاصة بالمركز الطبي للمحامين

انعقدت اليوم السبت، لجنة فض المظاريف المالية والفنية، الخاصة بالمركز الطبي لنقابة المحامين في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن الاجتماع تم بناءً على اللجنة المشكلة من قبل رجائي عطية نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب- المكونة من محمود الداخلي الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وأبوبكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، وعبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة.

وأضاف الأمين العام المساعد أن هناك 17 شركة تقدموا بالمظاريف الفنية والمالية، وأنه حضر 15 شركة لاجتماع فض المظاريف، وتخلف شركتين عن الحضور، منوهًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من المهندس الاستشاري المشرف على المشروع، وأحمد جادو محاسب النقابة، ومحمد ثروت، وهدى متولى القائمة بأعمال الإسكان، وذلك للنظر في هذه المظاريف.

وأوضح «ضوة» أنه تم تحديد يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للنظر في التقرير الذي تقوم بإعداد اللجنة المشكلة، منوهًا إلى أنه سيتم فض المظاريف المالية للشركات المقبولة فنيًا يوم الإثنين القادم الموافق 1 نوفمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأعرب عن أمله في أن يرى هذا المشروع النور في ظل وجود المجلس الحالي لنقابة المحامين، بقيادة النقيب رجائي عطية ومجلسه، ويكون أول مجلس طبي خاص بالمحامين.

وعلق عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة الإسكان ـ قائلًا: «إنه تم اليوم فض المظاريف الفنية لإنشاء المركز الطبي للمحامين، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر بإسكان المحامين».

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة أنه تم تحديد الإثنين المقبل لفض المظاريف المالية، مشيرًا إلى أنه بمجرد فض المظاريف المالية والعطاءات المقدمة سيتم إحالتها إلى لجنة البت.

ومن جانبه أكد محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، أن اليوم بمثابة خطوة عملية وبشرة خير للمحامين، بعد عملية فض المظاريف الفنية التي تمت اليوم، من أجل إنشاء المركز الطبي للمحامين، موضحًا أن هذه تعتبر خطوة إيجابية لكل المحامين، وأنه لن يتم إنشاء أي عمل في نقابة المحامين إلا من خلال مناقصات وتقديم لشركات وتفض بمعرفة لجنة مختصة.