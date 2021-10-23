«السندباد الأعمى» على مائدة مكتبة تنمية بالمعادي.. الجمعة

تستضيف مكتبة تنمية فرع المعادي، حفل توقيع ومناقشة رواية "السندباد الأعمى"، أحدث أعمال الكاتبة بثينة العيسي الروائية، على أن يناقشها ويحاورها الكاتب والناقد طارق إمام، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري.

تدور رواية "السندباد الأعمى" حول حادثة عرضية واحدة، تشكّل تحولًا جذريًا ونهائيًا لمصائر شخصياتٍ كانت تتّسمُ بالاكتراثِ والحلمِ والتفاعل، فتؤول بعدها إلى مسوخٍ لا تشبه بداياتها أبدًا.

هذه رواية عن الحب والصداقة والخيانة، عن الالتزام السياسي والحرب، عن سقوط الشعارات وعن التناقضات في عالم فقد نقاءه إلى الأبد، حيث تنتهي تلك العناوين العريضة إلى حيوات عبثية في عاديّتها. إنها رواية عن هؤلاء الذين ظنوا بأنهم مختلفين، ومسكونين بالالتزام والعقائدية، فإذا بحادثةٍ واحدة تقلب المشهد رأسًا على عقب.

رواية "السندباد الأعمى" هي الثمرة الثالثة للتعاون بين تنمية، والكاتبة بثينة العيسى، حيث سبق وصدر لها عن تنمية ضمن مشروع الطبعات المصرية المشتركة روايتي: "كل الأشياء، حارس سطح العالم".

بثينة العيسى واحدة من أهم الكاتبات في الوطن العربي، بدأت حياتها الأدبية بالكتابة لدى أهم المواقع والمنتديات الإلكترونية في الوطن العربي، حتى صدرت أول أعمالها الروائية عام 2005 بعنوان "ارتطام لم يسمع له دوي"، لاقت نجاحا لافتا لدى القراء، يزداد مع كل عمل جديد، ومن أهم أعمالها: خرائط التيه، تحت أقدام الأمهات، الحقيقة والكتابة، عروس المطر، كبرت ونسيت أن أنسى.

لم تقتصر مساهمتها في مجال الإبداع الأدبي على الكتابة فقط، حيث أسست مشروع مكتبات تكوين التي أصبحت خلال سنوات قليلة واحدة من أهم دور النشر في الوطن العربي، كما قدمت العديد من ورش العمل في الكتابة الإبداعية، وعضو رابطة الأدباء الكويتية.

طارق إمام، أحد أهم الكتاب الشباب في مصر في السنوات الأخيرة، بدأ حياته الأدبية مبكرا حيث نشر كتابه الأول وهو في سن السابعة عشرة، لتتوالى فيما بعد إبداعاته الأدبية ما بين الرواية والقصة القصيرة، من أهم أعماله: شريعة القط، هدوء القتلة، مدينة الحوائط اللانهائية، كفافيس، ضريح أبي، طعم النوم، وصولا إلى أحدث أعماله التي جاءت بعنوان ماكيت القاهرة.. حصل على العديد من الجوائز أهمها: جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي 2004، جائزة ساويرس في الرواية لعامي 2009، و 2012، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 2010، جائزة متحف الكلمة الإسبانية عام 2013.