العراق يواصل صدارته المنطقة العربية فى إصابات كورونا اليومية

أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم السبت، تباينا في أعداد الإصابات المسجلة، واحتل العراق المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 84 إصابة جديدة بكورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 739 ألفا و190 حالة، بالإضافة إلى وفاة حالة ليبلغ عدد الوفيات ألفين و129 حالة، وشفاء 119 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 733 ألفا و127 حالة.

كما أعلنت الوزارة تقديم 12,376 جرعة من لقاح كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20 مليونا و887 ألفا و14 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 211.18 جرعة لكل 100 شخص.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة، منها 17 حالة لعمالة وافدة، و45 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 64 حالة إضافية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و418 حالة.

وبينت الوزارة، أن عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتان، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 6 حالات، في حين أن 648 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 650 حالة قائمة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 43 حالة مؤكدة وتعافي 38 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 74 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548205 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 537246 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8776 حالة.

ودعت الصحة إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1064 إصابات جديدة، مقابل تماثل 2207 حالة للشفاء، و36 حالة وفاة بالفيروس.

أشارت الوزارة إلى "تلقي 13160 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة".