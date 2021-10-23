شباب ورياضة الإسكندرية تنظم احتفالية نصر أكتوبر بقلعة قايتباى

نظمت مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وذلك بقلعة قايتباى بمنطقة بحري بالإسكندرية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، فى إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيد الثامنة والأربعين.

أحيا الاحتفال الفنان الكبير هانى شاكر، والفنانة ريهام عبد الحكيم، وفرق الفن التعبيرى بمراكز شباب "الحرية والشلالات و سموحة"، كما شارك فى تنظيم الاحتفالات كل من فريق "ovd و yly"، وسط تناغم بين شباب المتطوعين.

وتم تكريم ١٨ من أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، وقد قامت أسر الشهداء بتوجيه الشكر لكل القائمين على تنظيم الحفل الذى أدخل السرور والبهجة على أسر الشهداء.

احتفالية الشباب والرياضة بالإسكندرية

من جانبها قالت الدكتور صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد نظمت وعلى مدار شهر أكتوبر العديد من الفعاليات تضمنت مسيرة مشى وجرى وحفلات فنية بمشاركة الفرق الرياضية والفنية الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، هذا وتقوم المديرية أيضا وضمن الاحتفالات بتنفيذ مسابقات أونلاين.

حضر الاحتفالية قيادات وزارة الشباب والرياضة، أشرف البجيرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور مرفت سيد، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ونواب الإسكندرية، أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

وكانت قد نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ماراثون المشي بكورنيش الإسكندرية، والذي تنظمه في ضوء الاحتفالات بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة.

احتفالية الشباب والرياضة بالإسكندرية

وشهدت انطلاق الاحتفالية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتأتي الاحتفالات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتجمع المشاركون من جميع الفئات العمرية من أمام نقطة الانطلاق بنادي الكشافة بمنطقة بحري بحي الجمرك بالإسكندرية، استعدادا لبدء الاحتفالات بماراثون المشي، والذي تقدمته الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

كما تم رفع اللافتات التي تعبر عن نصر أكتوبر، والأعلام المصرية التي حملها المشاركون، فضلا عن الأغاني الوطنية التي تعبر عن فرحة النصر العظيم.