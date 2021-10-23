«شعيب» و«رسلان» يضعان حجر أساس محطة النجيلة

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء مهندس عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، والتى تستهدف خدمة أهالى منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب يوم، بتكلفة 145 مليون جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة فى التوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة.

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وكل من النائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد عضوى مجلس النواب وعدد من عمد ومشايخ مطروح واهالي النجيلة.

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

وافتتح محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، عبر الفيديو كونفراس، ٨ محطات تحلية مياه البحر وهى أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخرى، الظافر، أبو زريبة، اوجرين، أبو سطيل، شماس، باجمالى طاقات إنتاجية 850 مترا مكعبا/ يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة، سيدى برانى، السلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

كما تم افتتاح منفذ توزيع مياه الريفية توزيع (غراب الريفية)، كأول منفذ توزيع "غراب" يعمل بنظام الكهروميكانيك، من خلال عداد كهربائى مربوط بنظام الإسكادا، ويتم تحميل طاقات سيارات المياه بكمية 10 متر مكعب، دون وجود اى فاقد أثناء تحميل السيارات لتوزيعها على المواطنين وتوفير المياه فى بعض المناطق ذات الطبيعية الجغرافية الخاصة بأطراف الشبكات بالإضافة الي افتتاح ٣ مراكز خدمة عملاء السلوم، حى الزهور، الحمام، لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة خدمات التعاقدات وتلقى شكاوى المواطنين وسداد الفواتير.

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، أن الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية "شماس" تبلغ ٢٠٠ متر مكعب يوم، حيث تم إضافة ٥٠ متر مكعب يوم عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تعاون مركز بحوث الصحراء ومؤسسة مصر الخير مع الشركة القابضة، كما ساهمت مؤسسة سقيا الماء بإنشاء بئر مياه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

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محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

محافظ مطروح ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب