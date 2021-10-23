السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ بنى سويف: تلقى لقاح كورونا شرط دخول العاملين والمواطنين المصالح الحكومية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، باتخاذ اللازم نحو تعميم قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، والخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري والمواطنين المترددين على تلك الجهات والمصالح الحكومية وكذا المواطنين المترددين عليها، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الصحة بتكثيف توجيه قوافل طبية بمقار المديريات والوحدات المحلية لحصول كافة العاملين على اللقاحات المضادة لفيرس كورونا، مشددا على سرعة قيام رؤساء الأجهزة والقطاعات التنفيذية باستكمال تسجيل العاملين الذين لم يقوموا بتسجيل أسمانهم للحصول على لقاح فيرس كورونا حتى يتم تطعيمهم بالقوافل الطبية.

وأشار أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، إلى أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، فقد تم إخطار الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها، وإرسال مضمون قرار مجلس الوزراء، والذي سيتم العمل به بداية من 15 نوفمبر المقبل، ويحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للمحافظة من وحدات محلية ومديرات خدمية وغيرها من الجهات والاجهزة الحكومية، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيرس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدرها الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل "من كل أسبوع" بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

كما تضمن القرار حظر دخول المواطنين الى مقار الجهات المشار اليها بالمادة السابقة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الادارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

المواطنين بني سويف رئاسة مجلس الوزراء المصالح الحكومية الوحدات المحلية لقاح فيرس كورونا القوافل الطبية

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