فلسطين: 9 وفيات و 220 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل تسع حالات وفيات و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1072 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 96.9%، ونسبة الإصابات النشطة 2.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 59 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.