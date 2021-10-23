السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: 9 وفيات و 220 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى فلسطين
كورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل تسع حالات  وفيات و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1072 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 96.9%، ونسبة الإصابات النشطة 2.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 59 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وزيرة الصحة الفلسطينية وفيات فلسطين الصحة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: حرمان المرأة من الميراث من الكبائر

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

حريق فى مصنع كبير للأثاث بدمياط

غلق كافيه قبل إقامة حفل غنائى لمطرب شهير بمدينة نصر

وقف 4 خدمات ببطاقات التموين عبر «مصر الرقمية»

«التضامن»: 516 دارًا لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم