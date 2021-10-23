«اقتصادية قناة السويس»: زيادة 23% في صادرات ميناء السخنة عن العام السابق

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، تسير معدلات التداول في الحوض الأول والثاني بمعدلات مرتفعة، حيث حققت ميناء السخنة زيادة في معدلات تداول الحاويات خلال النصف الأول من العام بنسبة٣٩٪ مقارنة بنفس الفترة السابقة، كما حقق الميناء زيادة ٢٣٪ في حجم الصادرات عن العام السابق.

وأكد زكي أن الأعمال الجارية بالميناء تساهم في رفع تصنيف ميناء السخنة ضمن مثيلاتها على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الأنشطة الموجودة بالأرصفة الجديدة تضم أرصفة حاويات وبضائع عامة وأرصفة رورو (دحرجة السيارات) وفحم وصب سائل وبضائع كيماوية، وذلكفي طار تنوع الأرصفة التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لإنشائها داخل ميناء السخنة تزامناً مع أعمال التطوير التي تجرى في إطار خطةالدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية.

وفي السياق ذاته، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع وفد شركة "فان اورد" العالمية المتخصصة في أعمال التكريك، والتي ستقوم بتنفيذ أعمال التكريك لـ4 أحواض يتم إنشائها بإجمالي 55 مليون متر مكعب، ضمن استكمال أعمال تطوير ميناء السخنة،، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو أعمال التكريك والالتزام بكافة إجراءات السلامة والأمان للأفراد والأرصفة أثناء أعمال التنفيذ.

كما عقد وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا موسّعًا مع رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومدير مشروع ميناء السخنة، بحضور قيادات وزارة النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة للوزارة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وتابع الوزير، خلال الاجتماع، أهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء السخنة حيث يتم إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كم وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة منخطوط السكك الحديدية بطول (10 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، إضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط، خاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها وحيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 70% وأعمال السكة الحديد 15 % والأرصفة 8% وحاجز الأمواج 70%.