أوكرانيا تدرس إمداد أوروبا بـ55 مليار متر مكعب إضافية من الغاز سنويا

كلف مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الحكومة بدراسة إمكانية إمداد أوروبا بـ 55 مليار متر مكعب إضافي من الغاز سنويًا على الأقل.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع أوليكسي دانيلوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن "مجلس الوزراء وشركة نافتوجاز الأوكرانية ومشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا تضع شروطًا خاصة لنقل كميات إضافية من الغاز الطبيعي عبر نظام نقل الغاز الأوكراني إلى الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 55 مليار متر مكعب".

وأضاف أن أوكرانيا يمكن أن تعرض على أوروبا كميات إضافية من الغاز تزيد عن تلك التي تضخها بموجب عقد النقل مع جازبروم الروسية.

وتابع دانيلوف أن حكومة مولدوفا طلبت من مجلس الوزراء الأوكراني تقديم المساعدة في إمدادات الغاز. وستنظر أوكرانيا في هذا الطلب أيضا.

وفي الوقت نفسه، أوضح دانيلوف أنه يمكن نقل الغاز إلى مولدوفا مجانًا لفترة معينة، شريطة إعادته في فترات لاحقة.

وخفضت شركة جازبروم الروسية من عبور الغاز عبر نظام نقل الغاز الأوكراني ثلاث مرات منذ بداية هذا العام- بحسب يوكرينفورم.

وعلي صعيد اخر.. أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو أن بلادها اعتمدت دائما على الغاز الروسي، واصفة تصريحات السلطات عن شراء الغاز الأوروبي "بالخداع الكبير".

وقالت تيموشينكو زعيمة حزب "باتيكيفشينا" المعارض حسب قناة "ناش": "لا يوجد أي غاز أوروبي بالنسبة إلى أوكرانيا. أعلن لنا عام 2014 أن أوكرانيا ستستخدم الغاز الأوروبي، ليعرضوا علي أن يتم استخراجه في أوروبا ليمكننا شراؤه. أو أن أخبر الآن البلاد بأن ذلك كان خداعا كبيرا".

وأضافت: "لم يكن هناك أي غاز أوروبي وهم مدوا أنبوبا وهميا لكن الغاز الذي جاء كان روسيا".

وأوقفت أوكرانيا منذ نوفمبر 2015 شراء الغاز من روسيا وتستعيض عنه بالغاز الروسي الذي تشتريه بلدان أوروبا عبر أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أغلقت أوكرانيا المدارس في مناطق انتشار فيروس كورونا، وأعلنت عن شرط الحصول على شهادات لقاح أو اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام في العاصمة كييف، بعد أن سجلت وفيات كوفيد مستوى قياسيًا في البلاد.