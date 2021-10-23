باكستان: إعطاء 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعطت باكستان مئة مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، منذ بدء حملتها للتطعيم، في فبراير الماضي، مما يمثل منعطفا مهما، وسط مؤشرات على تباطؤ الموجة الرابعة من الفيروس في البلاد.

وأعطت الدولة الواقعة بجنوب آسيا، مئة مليون جرعة، في ثمانية أشهر، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة اليوم السبت.

وتم تطعيم أكثر من 37 مليون شخص في البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 220 مليون، بشكل كامل.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء للخدمات الصحية، فيصل سلطان "أريد أن أشكر كل من جعل ذلك ممكنا.. لكن لدينا الكثيرين لتطعيمهم".

وحددت الحكومة الهدف لتطعيم 80 مليون شخص، بحلول نهاية، هذا العام.

وزادت وتيرة حملة التطعيم، بعد أن فرضت السلطات قيودا صارمة، حيث منعت الأشخاص غير المطعمين من الرحلات المحلية والقطارات ومراكز التسوق والمطاعم.

وبدأت موجة رابعة في يوليو الماضي، لكن الاتجاه التنازلي المستمر، جعل معدل الإيجابية للإصابات بين، الاختبارات، التي أجريت في البلاد، 1.4 %.

وسجلت البلاد 552 حالة إصابة جديدة و15 حالة وفاة ذات صلة، في اليوم السابق.

وسجلت باكستان حتى الآن مليونا و267 ألفا و945 حالة إصابة و28 ألفا و359 حالة وفاة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.