ما حكم الشرع في الصلاة داخل بيت دعارة وغرفة العادة السرية؟.. علماء يجيبون

من الأسئلة التي ترددت في مجموعات الفتوى المعاصرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" سؤال أثار جدلا كبيرًا بين رواد التواصل من سائل يقول: ما حكم الصلاة في بيت دعارة؟ أكد كثيرون من المتخصصين في الدراسات الشرعية أن الصلاة فيها حرام ولا تجوز من ذلك الإنسان الذي يفعل ذلك، بينما قال آخرون إن الصلاة في حد ذاته صحيحة ولكن ما يفعله الشخص حرام شرعُا من دخوله هذه الأماكن، انتقادات كثيرة أثيرت حول السؤال.

وانتابت حالة من الغضب القائمين على جروب الفتوى المعاصرة حول هذا السؤال.

وعند الرجوع إلى علماء الدين، فقد أجاب على هذا السؤال الدكتور على جمعة، وحسم الجدل الدائر حول هذه المسألة، فقال في رده على هذا السؤال في كتابه"الدين والحباة": "إن الصلاة في بيت دعارة صحيحة، لكنه تساءل ما الذي يجعلنا نذهب إلى هذه الأماكن.

هل تجوز الصلاة في المكان الذي أمارس فيه العادة السرية؟

وحول هذه الأمر، ورد سؤالا إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر من سائل يقول: هل تجوز الصلاة في المكان الذي أمارس فيه العادة السرية؟

ورد قائًلا:" نعم يجوز الصلاة في الغرفة، ولكن عليك أيها السائل أن تتوب من هذه العادة، فهذه عادة مذمومة، وأسال الله أن يتوب عليك، ويزيل عنك هذه المصيبة، فقال تعالى:"إن الحسنات يذهبن السيئات".

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

وتبث عبر صفحتها على «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.