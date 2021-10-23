السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

دول منظمة الأمن الجماعي تبدأ تدريبات على مكافحة الإرهاب عند الحدود الطاجيكية الأفغانية

جريدة الدستور

بدأت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرحلة النشطة من التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب في طاجيكستان على الحدود مع أفغانستان.

وبدأت مناورات دول المنظمة باستطلاع جوي لمنطقة التدريبات التي أجرتها طائرتان من طراز "L-39" للقوات الجوية الطاجيكية في مركز تدريب خرب ميدون على بعد 20 كم من الحدود مع أفغانستان -بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

وبشكل عام ، تشترك في التدريبات والمناورات المشتركة 4 آلاف جندي وأكثر من 500 معدة عسكرية.

 وتجري التدريبات في طاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان تحت إشراف قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية الكولونيل جنرال ألكسندر لابين.


من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي استعداد بلادها للمشاركة في المحادثات حول الوضع في أفغانستان، وأنها لم تتمكن من المشاركة في المشاورات الأخيرة في موسكو بسبب صعوبات لوجستية.

وقالت إن "الولايات المتحدة تدعم هذه المفاوضات.. لم نتمكن من المشاركة مؤخرا لأسباب لوجستية".

وأضافت: "واشنطن تنظر في إجراء مفاوضات فعالة وبناءة بصيغة الثلاث الموسعة التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان".

وتابعت: "لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة فيها هذا الأسبوع، لكننا سنشارك في المستقبل".

وعقد اجتماع "منصة موسكو" حول أفغانستان في العاصمة الروسية في 20 أكتوبر الجاري، وتحدث المفاوضون لصالح بناء علاقات مع كابل، بغض النظر عن الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان المؤقتة.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أمريكي جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يدخل في منافسة محتملة مع سلفه دونالد ترامب في انتخابات عام 2024، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فاز كل من، بايدن وترامب بدعم 40 % من الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع - الذي أجرته كلية جرينيل الوطنية - وقال 14 % إنهم سيصوتون لـ "شخص آخر"، بينما قال 1% إنهم لن يصوتوا، و4 % قالوا إنهم غير متأكدين.

طقشقند الطاجيكية الأفغانية الحدود الطاجيكية الأفغانية مكافحة الإرهاب الأمن الجماعي

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