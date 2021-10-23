السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس وفد البحرين بسفينة الشباب: مصر غنية عن التعريف ونشعر بالألفة بها

جريدة الدستور

قالت عائشة طارق، رئيس وفد البحرين بسفينة الشباب العربي، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة "لا أشعر بأي غربة وأنا في مصر، وسط شعبها الكريم المضياف وشبابها المثقف وحضارتها العريقة، وهو نفس الشعور لدى كل الشباب العرب المشاركين بالسفينة".

كما أشادت رئيس وفد البحرين، بحالة الأمن والاستقرار في مصر، والتي لمستها خلال زيارتها الأولى لمصر، مبينة أنها تنقلت بين أكثر من محافظة قبل انطلاق السفينة يوم الجمعة الماضي، وأثناء رحلتها الحالية؛ حيث تعرفت عن قرب على مصر وشعبها واصفة تجربتها هذه بالممتعة.

وأضافت: "سأنقل كل تلك المشاعر لأخواني وأهلي في البحرين، وأطلعهم على تلك الرؤى عن مصر وشعبها وادعوهم لزيارتها".

وأشارت عائشة إلى تفرد وأصالة وتنوع الحضارة المصرية بين مختلف العصور وهو ما جعلها باقية حتى الآن ومن آلاف السنين شاهدة على براعة الإنسان المصري، وقد لمست ذلك بعد زيارة عدة أماكن أثرية في المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان من خلال البرنامج التثقيفي للسفينة.

وأشارت إلى أهمية سفينة النيل للتقارب بين الشباب العربي من جهة، وبينهم وبين شباب مصر من جانب آخر، مبينة أنها تعرفت على مصر الحديثة ومشروعاتها القومية من شباب مصر بالسفينة، كما نقلت إليهم مختلف المتغيرات في بلدها، والتراث والزي والمأكولات، ودعت رجال الأعمال المصرين إلى الاستثمار في البحرين التي تشجع الإستثمارات العربية والخليجية.

كما ثمنت تجربة الاهتمام بالشباب في مصر، مبينة أن البحرين تستفيد من تلك التجربة؛ حيث تستمر فترة الشباب حتى 35 عاما.

ووجهت رئيس وفد البحرين، الشكر لوزارة الشباب المصرية لتنظيم السفينة في إطار العلاقات الشبابية العربية، مشيرة إلى علاقات التعاون بين مصر والبحرين فى كل المجالات خاصة الشباب والرياضة.

 

الأقصر مصر بسفينة الشباب سفينة الشباب البحرين وفد البحرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

وقف 4 خدمات ببطاقات التموين عبر «مصر الرقمية»

«الصحة العالمية»: يجب تلقيح العالم بأكمله لوقف ظهور سلالات جديدة من كورونا

تشريح الجثة وتحريز جرينوف.. تحقيقات موسعة فى مصرع مسجل فى الصف

مقدم التقرير الرئيسي في مؤتمر فيينا لـ«الدستور»: نسعى لكشف خطر «الإخوان» وإضعافه

تأجيل دعوى زياد العليمى للاتصال بأسرته من محبسه لـ25 ديسمبر

تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم