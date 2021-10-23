رئيس وفد البحرين بسفينة الشباب: مصر غنية عن التعريف ونشعر بالألفة بها

قالت عائشة طارق، رئيس وفد البحرين بسفينة الشباب العربي، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة "لا أشعر بأي غربة وأنا في مصر، وسط شعبها الكريم المضياف وشبابها المثقف وحضارتها العريقة، وهو نفس الشعور لدى كل الشباب العرب المشاركين بالسفينة".

كما أشادت رئيس وفد البحرين، بحالة الأمن والاستقرار في مصر، والتي لمستها خلال زيارتها الأولى لمصر، مبينة أنها تنقلت بين أكثر من محافظة قبل انطلاق السفينة يوم الجمعة الماضي، وأثناء رحلتها الحالية؛ حيث تعرفت عن قرب على مصر وشعبها واصفة تجربتها هذه بالممتعة.

وأضافت: "سأنقل كل تلك المشاعر لأخواني وأهلي في البحرين، وأطلعهم على تلك الرؤى عن مصر وشعبها وادعوهم لزيارتها".

وأشارت عائشة إلى تفرد وأصالة وتنوع الحضارة المصرية بين مختلف العصور وهو ما جعلها باقية حتى الآن ومن آلاف السنين شاهدة على براعة الإنسان المصري، وقد لمست ذلك بعد زيارة عدة أماكن أثرية في المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان من خلال البرنامج التثقيفي للسفينة.

وأشارت إلى أهمية سفينة النيل للتقارب بين الشباب العربي من جهة، وبينهم وبين شباب مصر من جانب آخر، مبينة أنها تعرفت على مصر الحديثة ومشروعاتها القومية من شباب مصر بالسفينة، كما نقلت إليهم مختلف المتغيرات في بلدها، والتراث والزي والمأكولات، ودعت رجال الأعمال المصرين إلى الاستثمار في البحرين التي تشجع الإستثمارات العربية والخليجية.

كما ثمنت تجربة الاهتمام بالشباب في مصر، مبينة أن البحرين تستفيد من تلك التجربة؛ حيث تستمر فترة الشباب حتى 35 عاما.

ووجهت رئيس وفد البحرين، الشكر لوزارة الشباب المصرية لتنظيم السفينة في إطار العلاقات الشبابية العربية، مشيرة إلى علاقات التعاون بين مصر والبحرين فى كل المجالات خاصة الشباب والرياضة.