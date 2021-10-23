مازال رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام أبرز الخدمات التي يقدمها موقع المجالس الطبية المتخصصة للمواطنين وشروط الحصول على سيارات معفاة من الضرائب.



رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة

يستطيع الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة حجز كشف طبي وإجراء فحوصات شاملة للحصول على سيارات معفاة من الرسوم الجمركية و مجهزة طبيا لحالتهم المرضية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة " المجالس الطبية المتخصصة" بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة

اختيار فحوصات للحصول على سيارة طبية

كتابة بيانات الراغب في الحصول على سيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة كاملة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة رقم البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة

كتابة بيانات المستشفى التي تم فيها الفحوصات الطبية

الضغط على نتيجة الاستعلام عن نتائج الفحوصات الطبية

ظهور كافة النتائج الطبية المطلوبة موضح بها نوع ودرجة الإعاقة



خدمات موقع المجالس الطبية المتخصصة للمواطنين

يعد موقع الخدمات الطبية المتخصصة الإلكتروني هو تعاون مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي لخدمة المواطنين حيث يشمل عدة فحوصات طبية للطلبات الراغبين في الحصول على العلاج على نفقة الدولة والسيارات الطبية المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و علاج الأورام السرطانية لغير القادرين وكشف الراغبين في الحصول على معاش التكافل والكرامة حيث يقبل الموقع الطلبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً ماعدا العطلة الأسبوعية والإجازات الرسمية للدولة وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة سواء لتقديم الطلبات أو الاستعلام عنها

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