«فتح»: اعتبار إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية إرهابية مرفوض ومدان

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية مرفوض ومدان.

وشدد القواسمي، في بيان، اليوم السبت، على أن هذا القرار إعلان صريح من قبل حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت بخطتها القاضية لإسكات الأصوات التي تفضح جرائمها بحق الإنسانية، ومخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف القواسمى أن إسرائيل كيان قائم على الديكتاتورية، وادعاءها بالديمقراطية كذب وغطاء لتمرير جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد القواسمى أن صمت العالم على جرائم إسرائيل المتصاعدة بحق الشعب الفلسطينى شجعها على اتخاذ مثل هذه القرارات الباطلة، والشعب الفلسطينى لن يستسلم أمام هذا العدوان الآثم.

وفى وقت سابق من اليوم، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا مقدسيا في وادي الجوز بالقدس المحتلة على هدم منزله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجبرت عائلة جابر على هدم منزلها في وادي الجوز، والمقام منذ 40 عاما، بعد أن أخطرته بهدمه، وإجباره على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم هدمه المنزل بنفسه.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.

فيما اقتحم 400 مستوطن بتعزيزات عسكرية، اليوم، أراضي منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وقال عضو مجلس قروي واد رحال عمار حجازي، إن هؤلاء المستوطنين من مستوطنة " افرات" اقتحموا خلة النخلة، وانتشروا في مواقع مختلفة من المنطقة، رافعين الأعلام الإسرائيلية