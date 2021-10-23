السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قتلى وجرحى في انفجار مصنع كيميائيات بالصين

أرشيفية
أرشيفية

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار مصنع كيميائيات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، وفقا لما أعلنه التلفزيون الصيني اليوم السبت.

 

ووفقا للإعلام الصيني فقد ووقع الانفجار أمس الجمعة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في غضون ساعة.

 

وفي سياق منفصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت إن البلاد سجلت 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مقارنة مع 43 إصابة في اليوم السابق.
 

 

وأفاد بيان من اللجنة بأن 38 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقارنة مع 28 في اليوم السابق.
 

 

وسُجلت الحالات المحلية الجديدة في منطقة قانسو وفي المناطق الخاضعة للحكم الذاتي بمنغوليا الداخلية ونينجشيا وفي مدينة بكين وفي منطقة يوننان.


وسجلت الصين 17 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

 

ولم تسجل وفيات جديدة، مما يجعل إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636.


 

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى يوم الجمعة 96715 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

 

 

وعلى صعيد آخر، قال نيكولاس بيرنز، المرشح لشغل منصب السفير الأمريكي لدى الصين، إنه إذا ما تأكد ترشيحه فسوف يساعد في تبني استراتيجية قوامها المنافسة والتعاون مع بكين.


وأضاف بيرنز، في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، أن مثل هذه الاستراتيجية ستمثل أكبر اختبار لبلاده في القرن الحادي والعشرين من حيث الأبعاد السياسية والاقتصادية.


وأشار بيرنز، وهو دبلوماسي مخضرم تولي مناصب رفيعة في مجال السياسة الخارجية في ظل إدارات ديمقراطية وجمهورية سابقة، إلى أن بكين تستغل القواعد التجارية على حساب الشركات الأمريكية كما أنها تخيف جاراتها وتخنق الديمقراطية في هونج كونج، مشددا على ضرورة أن تستمر الولايات المتحدة في دعم سياسة الدفاع الذاتي التايواني ضد هجوم صيني محتمل.


 

مصنع كيميائيات انفجار مصنع كيميائيات منطقة منغوليا الداخلية شمال الصين متفجرات شمالي الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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